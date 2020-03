Covid-19 : Maintenir "un programme de proximité" à Toulouse FM

Les animateurs assurent donc désormais, depuis le lundi 16 mars, la totalité de leurs émissions depuis leur domicile. Grâce aux équipes techniques de la radio, et plus largement du groupe Mediameeting dont elle dépend, des outils ont été mis en place pour permettre de maintenir un programme de proximité et de qualité. Si la grille des programmes a été nécessairement allégée, les moments forts de l’antenne continuent de divertir et d’informer les Toulousains et les auditeurs de la région. Ainsi, la Team du Matin (6h à 10h) présentée par Louis, Nico et Elsa et la Team de l’aprèm (15h à 20h) avec Hugo et Max assurent toujours leurs rendez-vous quotidiens : flashs d’information, météo, bons plans et infos insolites