Covid-19 : Acast enregistre une augmentation de + 300% d’écoute de podcasts

À noter par ailleurs, que lors du week-end du 21 et 22 mars en France, Acast a enregistré, une augmentation globale de 25% des écoutes par rapport au week-end précédent (tous genres de podcasts confondus). Cette période correspond au week-end ayant reçu le plus d’écoutes jamais enregistrées en France. Plus précisément, les chiffres du 21 et 22 mars montrent pour les podcasts jeunesse une augmentation de 191% par rapport au week-end précédent. Dans certaines autres thématiques de podcasts, des augmentations d’écoutes ont également été enregistrées par Acast. Par exemple, les podcasts "divertissement" ont vu une augmentation de consommation de 110%, ceux sur le thème "télévision et cinéma" marquent un taux d’augmentation de 69 % sur la même période. Les sujets "société et culture" ont reçu 32% d’écoutes supplémentaires et les podcasts de la thématique "religion" ont vu leur taux d’écoutes augmenter de 27%.