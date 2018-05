Coupe du monde : la logistique des radios

"Comme pour les Jeux olympiques, cela fait plus d’un an qu’on prépare ce type d’événement. Même près de 18 mois. C’est une nécessité", présente François Giuseppi, le directeur de la programmation et des opérations antenne chez RMC Sport. "Chez nous, on est sur l’affaire depuis plus de six mois", enchaîne Jacques Vendroux, le patron des sports de Radio France qui fêtera, en Russie, sa treizième Coupe du monde ! Car au-delà de l’antenne, il y a tous les à-côtés à gérer. Et ce n’est pas rien, loin de l’Hexagone… "On s’appuie sur notre service de production externe qui se charge de l’installation de nos studios et qui sera notamment en relation avec HBS ou la FIFA. Puis on a aussi en interne un service logistique à disposition ainsi qu’une assistante qui coordonne les visas et les demandes d’accréditation", poursuit Guiseppi qui s’est déjà rendu en Russie pour faire du repérage et qui sera sur place quelques jours avant les premières antennes.