Coronavirus : les événements de Contact FM reportés

Un nouveau Contact VIP et un #Grand Live très attendus par les auditeurs sont donc reportés à des dates ultérieures. Malheureusement, face à l’épidémie de Coronavirus la radio estime que "la sécurité des auditeurs et des équipes est prioritaire, d’où l’adoption de cette décision".

"La direction de Contact FM est très sensible aux risques majeurs qui pèsent sur le secteur de l’évènementiel et aux entreprises de production événementielle. Contact Events, la cellule événementielle de la radio est elle aussi impactée par les annulations d’événements" explique un communiqué.