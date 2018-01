Contact FM lance "Contact FM Publicité"

TF1 Publicité commercialise la publicité nationale de Contact FM. Contact FM Publicité aura en charge la planification publicitaire et en association avec Contact Events, elle proposera également de plus en plus de dispositifs dédiés aux annonceurs avec des formules sur-mesure. Contact FM Publicité s'appuie sur le savoir-faire d'Orient Communication pour la production de ses campagnes publicitaires. Les compétences et l'expérience commerciale des équipes, de même que leur grande réactivité et disponibilité, devraient permettre d'apporter une véritable expertise aux annonceurs.