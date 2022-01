Constance Benqué prend la présidence du Bureau de la Radio

Constance Benqué est diplômée de l’Université Paris II Panthéon Assas (Maîtrise en Droit public) et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (DESS de Marketing et Communication). Le BDR représente les 4 grands groupes radiophoniques privés M6 (RTL, RTL2, Fun Radio), NRJ (NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chansons), Altice Media (RMC, BFM Business), Lagardère News (Europe 1, RFM, Virgin Radio).