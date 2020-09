Concerts de rentrée des formations musicales de Radio France

La quasi-totalité des concerts de septembre et octobre est maintenue dans le respect des mesures sanitaires qui s’imposent. Les programmes d’une durée maximale de 75 minutes sans entracte, ont été légèrement modifiés sans pour autant dénaturer le contenu des propositions artistiques initiales de chacun des concerts.

Les 17,18 et 19 septembre , les quatre formations musicales de Radio France interpréteront des répertoires aux couleurs de la saison des concerts 20-21 : Richard Strauss, Rachmaninov, Stravinsky, et une création mondiale de Camille Pépin.

Ces concerts sont diffusés sur France Musique et francemusique.fr