Comment la BBC veut réduire l'empreinte carbone de ses activités radio €

La BBC poursuit la réduction de son empreinte carbone avec 24.251 tonnes de CO₂e émises en 2025/26 pour ses émissions directes (scopes 1 et 2), contre 39.276 tonnes en 2019/20. Les émissions de sa chaîne de valeur (scope 3) atteignent 320.767 tonnes de CO₂e, avec des objectifs de réduction de 46% à moyen terme pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 d'ici 2030/31. Source : BBC, Annual Report and Accounts 2025/26, section "Environmental sustainability", 2026
- ⛬ MENU
- INSIGHT by La Lettre Pro
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Etude SociAudio
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub