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Comment la BBC veut réduire l'empreinte carbone de ses activités radio €



La BBC poursuit la réduction de son empreinte carbone avec 24.251 tonnes de CO₂e émises en 2025/26 pour ses émissions directes (scopes 1 et 2), contre 39.276 tonnes en 2019/20. Les émissions de sa chaîne de valeur (scope 3) atteignent 320.767 tonnes de CO₂e, avec des objectifs de réduction de 46% à moyen terme pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 d'ici 2030/31. Source : BBC, Annual Report and Accounts 2025/26, section "Environmental sustainability", 2026
La BBC poursuit la réduction de son empreinte carbone avec 24.251 tonnes de CO₂e émises en 2025/26 pour ses émissions directes (scopes 1 et 2), contre 39.276 tonnes en 2019/20. Les émissions de sa chaîne de valeur (scope 3) atteignent 320.767 tonnes de CO₂e, avec des objectifs de réduction de 46% à moyen terme pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 d'ici 2030/31. Source : BBC, Annual Report and Accounts 2025/26, section "Environmental sustainability", 2026
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Rédigé le Mercredi 22 Juillet 2026

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