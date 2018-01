Comment l'auditeur consomme-t-il la radio ?

La radio est un média en affinité avec les hommes, les 35-64 ans, actifs et dont la durée d’écoute peut atteindre les 3h30. Le média atteint 91.6% de couverture en 3 semaines de lundi-vendredi et se consomme majoritairement hors domicile. Près de 7 millions d’auditeurs quotidiens sur des supports multimédia. Ces supports représentent 11.4% du volume total d’écoute de la radio. Chaque jour, 3.4 millions d’individus écoutent la Radio sur un téléphone mobile, en moyenne, 1h44 par jour et par auditeur. En 3 ans, le média a gagné 1.2 points d’audience sur les supports multimédia (soit une croissance de 11%). L’âge : un critère très discriminant dans l’usage de ces supports pour l’écoute de la radio.



Chaque jour en semaine, près de 20% des 13-19 ans écoute la radio sur un téléphone mobile. La consommation de la radio sur les supports multimédia est plus fragmentée que sur les postes dédiés à la radio. En soirée, la contribution des supports multimédia atteint son maximum : entre 20h et 24h, 23% du volume d’écoute se fait sur ces supports. Plus de 1.7 millions d’auditeurs quotidiens de la radio en différé, pour près d'une heure d’écoute par auditeur. La consommation de radio en Différé se fait en majeur via des sites/applications de radio et d’abord en vidéo. La radio en différé concerne un public plus masculin, jeune, CSP+ et résidant à Paris.