Comment dompter les assistants vocaux ?

"Alexa, lance RTL"

Grand avantage pour les radios dans le marché des enceintes connectées et plus particulièrement chez Amazon : la possibilité de créer des skills, des applications en réalité qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences. À cet effet, et pour la petite histoire, les Éditions HF possèdent leur propre skill avec La Lettre Pro de la Radio. Depuis le lancement d’Alexa en France, de nombreuses skills ont gagné en popularité parmi lesquelles, bien entendu, toutes les radios nationales. C’est donc parti pour "Alexa, lance Sud Radio", ou "Alexa, lance RTL"… La place de l’assistant vocal est également scrutée de près, une preuve de plus de son intérêt grandissant. "On remarque que la plupart des assistants vocaux sont placés dans le salon et c’est là que les personnes écoutent la radio", analyse Antoine Crehalet, directeur associé d'ADN AI, agence spécialisée dans l’accompagnement des médias dans leur révolution vocale (voir encadré). Quoi qu’il en soit, les assistants vocaux demeurent une véritable mine d’or pour les radios qui voient là l’occasion – une de plus – de diffuser et d’élargir leurs cibles. Histoire que l'on aime toujours, ici et ailleurs, et encore plus, notre cher média radio…