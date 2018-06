Combiner les "forces respectives" de France Bleu et France 3

Françoise Nyssen fait également le pari de la création audiovisuelle. "Les médias du service public resteront les premiers partenaires de la la création", a-t-elle affirmé, en annonçant le lancement de deux nouvelles plateformes : un nouveau média des arts et de la culture, qui sera lancé fin juin 2018, rassemblant des centaines d’heures de captations, des podcasts, des webseries, à partir des offres des six sociétés ainsi qu'une offre "jeunesse" commune à Radio France, France Télévision et France Médias Monde, avec des formats courts et innovants. "C’est un des enjeux majeurs de la réforme afin de reconquérir les jeunes publics".