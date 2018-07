Cinq exemples concrets de revenus digitaux locaux

#3 Les offres de social management

Au lieu d’abandonner ce marché phénoménal aux agences web et aux community managers locaux, vendez des packs annuels afin de garder le contrôle de vos clients et de générer des revenus significatifs. Top Médias commercialise depuis 2017 à Dunkerque 3 packs animation réseaux sociaux à 350 €, 500 € et 800 € par mois. "Pour 495 € par mois (5 940 €/an), les annonceurs locaux nous délèguent l’animation de leurs pages Facebook. C’est aujourd’hui l’une de nos principales sources de revenus digitaux locaux et le potentiel est encore énorme", assure Constance Kiral d'EG Active (ODS, La Radio Plus…). "Le travail est ensuite effectué par nos équipes de CM basés à Lyon, managés par Léo Le Bris, le responsable social media du groupe."



#4 Les vidéos

À l’instar de la réussite de Michel Robadin à Genève avec son concept Direct News, des radios commercialisent des vidéos tournées dans les conditions du direct, sans montages, publiées comme des Facebook Lives, viralisées sur les pages de la station et des annonceurs. Jordanne FM à Aurillac commercialise chaque vidéo 750 € avec une garantie de 10 000 vues minimum et un soutien radio. Un autre format est proposé par plusieurs studios de production, comme Jingle For You et StudioMix qui montent des images sur le spot radio pour en faire une vidéo que l’annonceur pourra exploiter sur sa page Facebook, son site web, en pre-roll sur YouTube, sur des écrans digitaux…



#5 L’audio en ligne

Vous pouvez vendre des spots audio ou vidéo en pre-roll, diffusés au lancement de votre player sur votre site et votre appli. Vendues entre 5 € et 20 € les mille impressions, il vous faudra justifier d’un volume mensuel d’ouvertures de streaming proche du million avant de commencer à gagner de l’argent. Par contre, comme le proposent déjà les régies belges Var et RMB, les suisses de MédiaOne Group (One FM, LFM, Radio Lac…) et le groupe NRJ, vous pouvez vendre des campagnes audio en ligne géolocalisées et hyper ciblées sur Spotify, Deezer, Radionomy via TargetSpot ou Adwave, en complément d’une campagne FM. Cela vous permet d’élargir la couverture de votre offre commerciale et de contrôler votre marché. Mieux vaut vendre vous-même ces opportunités à vos clients plutôt qu’attendre que d’autres ne s’en chargent.