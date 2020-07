Les utilisateurs ont trouvé avec ce réseau social où de courtes vidéos et chorégraphies sont à l’ordre du jour un moyen de s’échapper d’un quotidien morose. Cette plateforme, qui compte plus de 800 millions d’utilisateurs, selon le rapport Hootsuite et We Are Social, est un réseau idéal pour les marques. Les utilisateurs de TikTok sont la génération Z, dont l’âge varie entre 16 et 24 ans. Cette plateforme est une source précieuse d’informations car elle permet aux marques de connaître les goûts et les motivations de cette génération.

Hootsuite, leader de la gestion des médias sociaux, a synthétisé cinq conseils pour les marques qui veulent réussir sur TikTok.