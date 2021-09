Christophe Hondelatte, le champion du podcast

Avec désormais 4 heures d’antenne dévolues quotidiennement aux récits ("Hondelatte Raconte", "Hondelatte Raconte une année" et "Historiquement Vôtre"), Europe 1 affirme un engagement fort et se renforce sur ce territoire. "Les résultats podcasts d’août sont à ce titre très encourageants pour la station et confirment que les récits d’Europe 1 ont plus que jamais amateurs de podcasts lors de leurs vacances estivales" souligne la station.

Avec 5.7 millions de téléchargements en août, Christophe Hondelatte est donc à son plus haut niveau. Ces derniers mois, le programme phare d’Europe 1 ne cesse d’enchaîner les records et affiche une hausse de + 44% de ses téléchargements en un an.