Chérie FM : un "Concert super privé" avec Amir

"Un concert unique et en toute intimité" indique Chérie FM. À partir de 20h30, ce jeudi 16 juin, Amir partagera un moment privilégié depuis la scène pour le plus grand plaisir des 500 auditeurs présents. Son dernier album "Ressources" est désormais disque de platine et comprend les titres à succès comme "La Fête", "Carrousel" et "Rétine".

