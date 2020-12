Chérie FM se mobilise en faveur du personnel de santé

Dès 6h, Alexandre Devoise se lance le défi sportif du vélo solidaire. Durant les trois heures d’émission, il pédalera non-stop pour récolter des fonds en faveur de l’association SPS (Soins aux Professionnels de la santé), qui intervient et propose un dispositif d’aide et d’accompagnement en faveur du personnel de santé. Chaque calorie dépensée sera égale à 1 euro ! La somme globale sera reversée par la MNH à l’association SPS.

Durant toute l’émission, Alexandre Devoise et Sophie Coste seront à l’écoute et apporteront leur soutien au personnel hospitalier. Une matinale solidaire et dédiée à ces hommes et ces femmes extraordinaires.