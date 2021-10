Chaque jour, les Français passent 2h21 sur Internet

En moyenne, les Français ont passé 2h21 chaque jour sur internet, soit 3% de plus qu’en septembre 2020, essentiellement à partir de leur mobile qui représente 69% du temps passé sur internet selon Médiamétrie.

Au mois de septembre 2021, 30.8 millions d’internautes ont visité les sites et applications de Formation/Education, soit près de la moitié (48.9%) des Français âgés de 2 ans et plus. Parmi eux, 7.4 millions les ont fréquentés chaque jour (11,7% des Français). Particulièrement adeptes, plus des trois quarts (75.8%) des 15-24 ans ont visité des sites et applications de formation en septembre. Près d’1 sur 4 (23.6%) y est revenu chaque jour. Et les plus jeunes sont les plus connectés : plus d’un quart (26,5%) des 15-19 ans et 24 % des 11-14 ans les ont consultés chaque jour.