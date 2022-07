Chaque jour, les Français passent 2h13 sur internet

En mai 2022, les sites et applications liés au voyage ont réuni 47.6 millions de Français, soit 1.8 million de plus qu’il y a 1 an. L’absence de limitation des déplacements continue de profiter à la catégorie Voyage, en hausse de 4% par rapport à 2021 et de 12% par rapport à 2020. Cette tendance est d’autant plus marquée chez les 65 ans et plus qui ont été respectivement 12% et 26% de plus qu’en 2021 et 2020, sur ces sites et apps liés au voyage. Avec la réouverture progressive des lieux de culture et des parcs d’attraction, les audiences de la catégorie "Tourisme et Destinations" affichent la plus forte hausse annuelle avec 27% de visiteurs mensuels supplémentaires en un an.

Au total, 3 Français sur 4 ont consulté les sites et applications liés au voyage en mai 2022...