Cet été, Yoann Riou en toute liberté sur RTL

Tout le mois d’août, Yoann Riou proposera dans la matinale, "Riou en liberté", une chronique à son image, un rien décalée. Du lundi au vendredi, à 6h20 et à 7h58, Yoann Riou arpentera les rues de Paris à la rencontre d’anonymes qui commenteront à son micro, en direct, l’actu dont tout le monde parle.

Hier, RTL a affirmé son leadership en Île-de-France. Avec 13.9% de PDA sur la saison 2017-2018, RTL a progresse de + 0,6 point sur un an, lui permettant de creuser l’écart avec son challenger et de réaliser une saison record sur 10 ans. Avec 16.8% de part d’audience entre 7h et 9h30 et une progression de + 15% sur un an, la matinale de Yves Calvi est numéro 1 et réalise la meilleure saison depuis la création de la mesure.