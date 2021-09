Céline Lim rejoint Acast France

"Acast continue à se développer en France surtout depuis la crise du Covid-19 qui a eu pour impact une augmentation des audiences des podcasts. Nous avons un double objectif de continuer, à la fois, à structurer le marché et de démocratiser le podcast. Céline va nous permettre d'accroître davantage notre présence et la compréhension des services que nous proposons à nos créateurs et aux marques partenaires" a déclaré Yann Thébault, directeur général d’Acast France et Allemagne.

Avant de rejoindre Acast, Céline occupait le poste de Chef de Projet RP chez Golin, une agence de communication. Elle est diplômée d’un Bachelor de l’EFAP Paris et d’un Master en marketing option communication à l’ESGCI.