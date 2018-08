Céline Da Costa (Europe 1) à La Lettre Pro : "Les auditeurs pourront interagir avec nous"

LLPR - Que représente Europe 1 pour vous ?

Céline Da Costa - Europe 1 est une radio mythique où j'ai déjà eu la chance de travailler et où j'ai vécu des moments intenses, comme la libération de Didier François, j'étais à l'antenne quand il est revenu et j'ai senti ce jour-là à quel point toute la rédaction était soudée, tout le monde était présent dès 6h du matin pour l’accueillir, cette énergie je la retrouve aujourd'hui quand j'y reviens et ça me plait, je suis très heureuse de revenir travailler dans cette belle maison.