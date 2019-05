Cédric Begoc rejoint Acast France

Cédric Begoc a rejoint Acast en début d’année 2019 afin d’accompagner les différents éditeurs dans leur stratégie podcast, qu’il s’agisse des grands groupes médias, des studios indépendants ou encore des podcasteurs et podcasteuses indépendants, qu'ils soient confirmés ou nouveaux sur le marché.

Son rôle consiste à assister les créateurs dans leurs activités de création, de développement éditorial et dans la promotion de leurs contenus, à la fois sur le réseau Acast et avec les distributeurs de podcasts. Cette nomination est une création de poste et il rapporte directement à Susie Warhurst, Directrice Globale des Contenus chez Acast.