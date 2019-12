Ce soir, un "Concert Super Privé" avec Chérie FM

Dès 21h, 1 500 auditeurs privilégiés de Chérie FM retrouveront leurs artistes préférés pour une performance exclusive à l’Aréna Loire de Angers - Trélazé. Les plus connectés seront au coeur de l’évènement grâce aux réseaux sociaux Chérie FM. Il suffira de suivre le hashtag #ConcertSuperPrivé. Un rendez-vous inédit et une émission spéciale sur Chérie FM Angers en direct et en public. À partir de 13h, Chérie FM Angers (105.1) s’installe en direct de La Chapelle (9, Rue Cordelle) avec les artistes pour une émission spéciale, animée par Thibaut. Les auditeurs peuvent tenter de gagner sur place les dernières entrées pour ce "Concert Super Privé".