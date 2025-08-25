- ⛬ ACTUS
RMC lance "Les nuits du Cazarre Enchaîné" dès ce 25 août Ce que Napoléon nous enseigne sur l'art de bâtir une stratégie éditoriale Une rentrée "pleine d'ambition" pour RTL selon Jonathan Curiel Radio France, la grève illimitée débute ce 25 août Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio Ce que Martin Luther King nous enseigne sur l'art de faire vibrer un auditoire Tour Vibration : 4 villes et plus de 30 artistes Millennials, Gen Z et ouvriers qualifiés dynamisent le marché australien du podcast Aux États-Unis, 9 adultes sur 10 écoutent la radio chaque semaine Ce que Montaigne nous enseigne sur l'art de l'interview
Ce que Napoléon nous enseigne sur l’art de bâtir une stratégie éditoriale
Rédigé par Brulhatour le Lundi 25 Août 2025 à 09:09 | modifié le Lundi 25 Août 2025 à 09:09
Figure centrale de l’histoire européenne, Napoléon Bonaparte a marqué durablement par sa vision stratégique, sa capacité d’innovation et son sens aigu de la mise en scène. Ses campagnes militaires comme son usage de la communication en font un exemple singulier de maîtrise organisationnelle et symbolique. Pour les professionnels de la radio, son héritage offre une grille de lecture stimulante pour penser les stratégies éditoriales et la construction d’une identité forte.
