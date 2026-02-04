Ce qu’il ne faut pas manquer ce 4 février au Paris Radio Show

Vous aimerez aussi
La programmation de ce mercredi alterne réflexions stratégiques, retours d’expérience et moments immersifs. Diversité musicale, IA, découvrabilité, engagement des publics, nouveaux formats et enjeux économiques rythment la journée à travers des conférences, ateliers et enregistrements de podcasts en direct. La Skol, organisme de formation audio, tiendra également une session dédiée. En clôture, une keynote viendra interroger les leviers à mobiliser pour construire les modèles audio de demain.
10h30 - 11h30 - Comment les radios associatives peuvent-elles être l’infrastructure de la diversité musicale ?
Les radios associatives sont souvent le premier espace d’exposition pour des artistes : elles prennent le risque de la découverte, de l’émergence et de la diversité des répertoires, là où d’autres logiques de programmation privilégient la performance et la répétition des titres déjà installés. Un moment pour comprendre, à partir de témoignages et d’exemples concrets, comment les radios associatives contribuent à la diversité musicale et à la vitalité des scènes locales : découverte, émergence, mise en visibilité -puis les enjeux de reconnaissance et de valorisation qui en découlent. Avec la participation de Eva Jarnot ( SUN - Le Son Unique), Clémence Amilhat (X-RAY Production), Morgane Leveaux (La Radio Primitive) et Philipp Fischer (Radio Campus Paris).
10h30 - 11h30 - Podcasts natifs: les codes de la réussite
À l’occasion du Paris Radio Show, réaliser un podcast pertinent adapté à son auditeur en travaillant son écriture, sa posture et son ambiance sonore. Atelier d’écriture sur une thématique imposée (ordinateur portable personnel impératif) suivi d’un débrief collectif pour analyser les forces et points d’améliorations de vos productions pour leurs permettre de captiver au mieux votre auditeur. Avec Thierry Mathieu (EMF).
11h00 - 11h45 - [Podcast Studio] La vie rêvée des ondes
Dans le cadre du Paris Radio Show, assistez à l’enregistrement en public d’un épisode spécial du podcast La vie rêvée des ondes, animé par Marc Guidoni (Fondivina Films). Cette revue audio, diffusée sur de nombreuses radios, est dédiée à la création sonore sous toutes ses formes : fiction originale, documentaire d’auteur, projets expérimentaux et exploration de nouveaux paysages sonores. Avec Romain Mallet (production & casting manager chez Audible France) et Sophie-Aude Picon (réalisatrice fictions à France Culture).
De 11h00 à 12h00 - Être trouvé avant d’être écouté : la radio à l’ère du cockpit connecté et des IA conversationnelles
Demain, on ne cherchera plus une radio : on exprimera une intention. Dans la voiture connectée comme dans les interfaces vocales, l’expérience audio sera pilotée par des IA capables de sélectionner et recommander les contenus en fonction du contexte et des usages. Dans ce nouveau paysage, l’enjeu pour la radio et les plateformes audio n’est plus seulement de diffuser, mais d’être identifiées, comprises et choisies par les systèmes d’IA. Cette séquence propose un changement de regard stratégique : passer d’une logique de diffusion à une logique de découvrabilité par l’intention, afin de préparer l’audio européen à l’ère du tableau de bord intelligent. Avec Fabrice Gauthier (Broadcast-associés), Régis Verbiguie (Radioplayer France), George Cernat (Xperi), Stéphane Darriet (Forvia), Jérôme Doncieux (MajelanX) et Frédéric Gérand (RTBF).
12h00 - 12h15 - La découvrabilité des contenus sonores
Dans un écosystème numérique fragmenté et largement intermédié, la découvrabilité des contenus sonores ne repose pas uniquement sur les plateformes. Cette intervention propose une approche pragmatique en trois leviers actionnables : éditer ses métadonnées pour mieux exister, transcrire pour révéler la profondeur des contenus et créer des points de rencontre avec les publics, au-delà des seuls environnements numériques. Un format court pour poser des bases claires, partager des pratiques activables et ouvrir des pistes concrètes pour mieux faire circuler, valoriser et rendre visibles les productions sonores, qu’elles soient issues de la radio ou du podcast. Avec la participation de Carine Fillot (Elson).
12h00 - 12h30 - Implémentation IA en radio : prompt, outils, éthique et réglementation
Présentation de la mise en place d’outils d’intelligence artificielle adaptés aux exigences d’une radio de proximité. L’IA ne remplace pas l’humain : il peut l’aider dans son quotidien. Cas concret des besoins exprimés et des solutions trouvées pour faciliter les missions des animateurs et journalistes de Radio Totem grâce à des outils adaptés et sécurisés. Jusqu’à la co-construction d’une charte d'utilisation. La session se terminera par une masterclass flash sur l’art de "prompter" pour obtenir des résultats précis et les outils recommandés. Avec Jean-Charles Verhaeghe (Totem) et Frédy Cochin (EMF).
12h45 - 13h00 - La radio c'est maintenant : Faire vibrer l’air du temps à l’antenne
Pour reconquérir votre audience, soyez dans l’air du temps. Grâce à 3 leviers, vous pouvez ancrer votre marque dans l’époque et capter de nouveau vos auditeurs. Avec la participation de Vincent Soulet (Yello).
13h00 - 13h45 - [Podcast Studio] "Rien de Grave Patron"
RdGP (Rien de Grave Patron !) est un podcast hebdomadaire (le mercredi) explorant les enjeux des droits numériques, de la vie privée et des libertés individuelles face à l'évolution technologique. Avec un ton accessible et bienveillant, il démystifie les risques liés au RGPD et au numérique au quotidien. Avec Benjamin Bellamy et Aeris (RdGP).
13h00 - 14h00 - Podcasts, vidéo, événements : élargir la radio au-delà des ondes
Face à l’érosion des usages traditionnels et à la fragmentation des audiences, la radio et l’audio doivent élargir leurs formats, leurs récits et leurs terrains d’expression. Cette conférence explore comment podcasts natifs, formats courts, narration documentaire, live, vidéo, événements et nouveaux services éditoriaux permettent de toucher de nouveaux publics, de renforcer la valeur des marques médias et de créer de nouvelles sources de revenus. À partir de retours d’expérience concrets, elle mettra en lumière les stratégies gagnantes pour innover sans perdre son identité, et pour adapter l’offre éditoriale aux attentes des audiences d’aujourd’hui et de demain. Avec la participation de Yann Chouquet (directeur adjoint antennes et stratégie éditoriale à Ici) et Marie Picard (directrice de Radio Grenouille.
14h00 - 14h15 - [Podcast Studio] "L’Actu, ce truc de vieux"
"L’Actu, ce truc de vieux" est un podcast incisif et documenté, animé par la journaliste Lola Parra Craviotto. Il analyse l'écosystème médiatique actuel pour comprendre comment l'information façonne nos vies. Il propose une réflexion critique sur le journalisme contemporain. Le podcast reçoit Nora Bouazzouni (pigiste, journaliste pigiste et créatrice de "Paye ta pige") et Mathilde Saliou (journaliste spécialisée dans les enjeux du numérique, autrice du podcast "Entre la chaise et le clavier" pour Next).
14h00 - 15h00 - Application mobile pour les radios : les "Best Practices" pour 2026
En 2026, l’app mobile n’est plus un gadget pour les radios. C’est un levier d’audience, de fidélisation et de revenus. Pourquoi certaines apps performent et d’autres pas ? Quels usages renforcer ? Quelles erreurs éviter ? Une Master Class Express pour comprendre ce qui fait vraiment la différence. Une masterclass animée par Frédéric Bazelot (Responsable Produit à Radioking).
14h00 - 14h15 - Tester efficacement l’IA dans une radio ou un média local
À partir du Guide IA des médias locaux, Julien Kostrèche, co-fondateur et directeur de Ouest Médialab, vous proposer trois pistes pour commencer à activer de manière concrète et efficace l’IA dans votre rédaction d'adapter ses contenus audio dans d'autres formats (réseaux sociaux, newsletter…), d'automatiser le traitement de données et la rédaction d’info-service (agendas, info trafic…) et danalyser et valoriser ses archives (auprès des journalistes ou auprès du public). Avec Julien Kostrèche, directeur de "Ouest Média Lab".
14h15 - 14h30 - Radio sociale : La vidéo au service des nouvelles audiences
Benoît Lebreau, consultant en réseaux sociaux, s’appuie sur une veille permanente des meilleures radios internationales pour montrer comment la radio visuelle est devenue un moteur de croissance sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube et Instagram. À travers 3 déclinaisons concrètes — le clip d’antenne, la couverture événementielle 360° et les formats natifs pour les plateformes sociales — il partagera 3 actions immédiatement activables pour transformer l’antenne en machine à visibilité, engagement et recrutement d’audience.
14h45 - 15h00 - L'engagement digital
Expert du gaming, de l’esport et de Twitch, Frédérick Gau (Gozulting) partagera, à partir de son expérience et de sa connaissance de la radio, des idées concrètes pour mieux engager les jeunes générations et les digital natives. Il montrera comment s’inspirer des codes du live, des communautés en ligne et de l’interactivité pour renouveler la relation entre les médias audio et leurs audiences.
15h00 - 15h45 [Podcast Studio] La Skol
La Skol est un organisme de formation spécialisé dans l’audio et présent tout au long du Paris Radio Show. Elle propose aux visiteurs de gagner une formation podcast et recueille les besoins des radios associatives afin de co-construire des parcours pédagogiques adaptés. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de formation continue au plus près des réalités du terrain. Avec Florian Le Bars (responsable de formation à La Skol), Frédéric Gau (président de Gozulting) et Aurore Kennis (animatrice sur Tropiques FM).
15h00 - 16h00 - Audace et Audience, quand la créativité fait grandir l’audience
Comment renouveler les formats, les tons et les incarnations sans perdre le lien avec le public ? Cette conférence explore le pari de l’audace éditoriale comme levier de croissance d’audience. À travers des exemples emblématiques de formats innovants, d’expérimentations de grille et de nouvelles écritures radio, elle montre comment créativité, différenciation et proximité permettent de rajeunir l’image des stations, de séduire de nouveaux publics et de renforcer l’attachement des audiences existantes. Avec Kim Beyns (directeur général de Ngroup), Bertrand Rutily (directeur Antenne & Production à France Inter) et Guy Detrousselle (directeur Commercial & Dévelopement à Médiamétrie).
15h00 - 16h00 - Les défis économiques et modèles de financement de la radio africaine
Cet atelier propose un éclairage concret sur les réalités économiques de la radio en Afrique : modèles de revenus, financement public et privé, partenariats, digitalisation et enjeux de viabilité. Dans la continuité de la conférence organisée au Salon de la Radio en 2020, il vise à partager des retours d’expérience, identifier des pistes d’action et ouvrir le débat sur les leviers de développement durable pour les radios africaines, entre innovation, entrepreneuriat et indépendance éditoriale. Avec Ali Bamba (président de Afro Campus)
16h00 - 16h30 - Keynote de conclusion
La keynote de clôture du Paris Radio Show dresse un état des lieux des grandes transformations du secteur et interroge les leviers à mobiliser pour construire l’audio de demain. Entre stratégie, modèle économique et innovation éditoriale, cette dernière session invite à penser collectivement les priorités de l’écosystème. Avec la participation de Frank Lanoux (ex-dirigeant NextRadioTV / Altice Média) et Philippe Chapot (La Lettre Pro de la Radio).
Un espace d’échanges ouvert sur l’action
Avec son slogan "Audio Action", le Paris Radio Show 2026 assume une approche résolument tournée vers la mise en œuvre, la transformation des pratiques, et le partage d’expériences concrètes. La présence du Lab Radio, des Hot Chairs, du Hub Pro, des formations EMF et de la section Femmes de Radio by Netia inscrit le salon dans une dynamique interprofessionnelle, sans formatage.
L’événement est accessible sur inscription préalable. Le salon ouvre ses portes à 10h chaque jour, avec une nocturne exposants prévue le mardi jusqu’à 23h30. Le salon ferme à 17h le mercredi.
Téléchargez votre badge ICI et passez à l'action !
