Ce qu’il ne faut pas manquer ce 4 février au Paris Radio Show

La programmation de ce mercredi alterne réflexions stratégiques, retours d’expérience et moments immersifs. Diversité musicale, IA, découvrabilité, engagement des publics, nouveaux formats et enjeux économiques rythment la journée à travers des conférences, ateliers et enregistrements de podcasts en direct. La Skol, organisme de formation audio, tiendra également une session dédiée. En clôture, une keynote viendra interroger les leviers à mobiliser pour construire les modèles audio de demain.

Les temps forts s’enchaînent sans relâche dans tous les espaces du salon. Cette seconde journée s’annonce comme un concentré d’idées, de pratiques et d’outils pour l’ensemble des professionnels présents.