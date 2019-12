Ce mardi, c'est la dernière étape du RadioTour à Toulouse

C'est la fin d'un Tour de France radiophonique avant la grand-messe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui se déroulera à la Grande Halle de la Villette à Paris, du 23 au 25 janvier. Toulouse est donc la dernière étape du RadioTour. Tous les opérateurs et les professionnels de la radio sont conviés à l'Hôtel Mercure Toulouse Centre Saint-Georges, mardi prochain, le 3 décembre. Une nouvelle fois, nous proposerons des conférences gratuites et de rencontres avec vous pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain. Les débats seront ouverts par François-Xavier Meslon, directeur des médias radios au Conseil supérieur de l'audiovisuel.Infos, programme et inscriptions ICI