Catherine Tait, première femme à la tête de Radio-Canada

"C’est un honneur d’être nommée PDG de CBC-Radio-Canada, et ensuite d’être la première femme… bien sûr, je travaille comme femme, mais c’est le rôle qui est important et le mandat de soutenir la production, la distribution et la promotion du contenu canadien et de l’information canadienne partout au pays" a expliqué Catherine Tait, des propos rapportés par TV5 Monde . "Je pense qu’il y a déjà eu pas mal de transformations, à CBC Radio-Canada , alors on a déjà vu une énorme présence sur les plateformes, du contenu canadien et puis on va aller plus loin… Nous vivons actuellement l’une des plus grandes transformations de notre industrie" a indiqué la nouvelle présidente.