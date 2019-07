Carton plein pour Skyrock à Paris

Skyrock se place comme la première radio musicale en AC, PDA et QHM et la première radio des moins de 50 ans d’Île-de-France, avec 651 000 auditeurs chaque jour, en progression sur un an et sur une vague. Grâce à ces bonnes performances, Skyrock passe devant Europe 1 en Île-de-France et accroit son avance sur NRJ avec un écart de 150 000 auditeurs (Skyrock dispose de 232 fréquences actives contre 334 pour NRJ

Dans un communiqué, Skyrock rappelle que la mesure de l’audience radio par Médiamétrie ne prend pas en compte les moins de treize ans, audience "qui est pourtant mesurable et mesurée dans de nombreux pays". Ainsi, Skyrock demande à Médiamétrie de "ne plus fausser la mesure d’audience en privant le marché des chiffres réels sur l’écoute de la radio en France".