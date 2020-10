Ça déménage à Lyon 1ère €

Pour la direction de Lyon 1ère, "être chez soi, c’est important, tout en restant dans Lyon". Une centaine de mètres carrés avec un studio direct, un studio de production, un mini open space, mais aussi un bel accueil pour recevoir les auditeurs et invités. L’autre partie du bâtiment est réservée à la régie commerciale. Lyon 1ère peut y regrouper une équipe de 6 à 7 personnes simultanément. Le nouveau siège est à deux pas du métro et du tramway.

L’ambition de Lyon 1ère est d’atteindre les 60 000 auditeurs sur un rythme de croisière. Et dans un premier temps, 10 000 rapidement. "Il n’est pas concevable d’imaginer Lyon 1ère en dessous des 10 000 auditeurs à Lyon, souligne le codirecteur. C’est vraiment ce que l’on mérite dans un premier temps."