Ça bouge dans les CTA

Présidé par un membre de la juridiction administrative, chaque comité territorial de l’audiovisuel est composé, en outre, de six membres en métropole et d’un nombre compris entre quatre et six pour l’outre-mer. Ces membres sont désignés par le Conseil pour une durée de quatre ans renouvelable jusqu’à l’âge de 75 ans. Chaque comité comprend un(e) secrétaire général(e) et un(e) secrétaire-assistant(e) ainsi que, pour la majorité des CTA, un agent technique spécialiste des problèmes de réception et de planification des fréquences. Tous trois sont placés sous l’autorité du président.