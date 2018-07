CTA de Clermont-Ferrand : une (très) grosse actualité CTA



Le temps peut paraître parfois long. Très long. Depuis 2013, en effet, aucun appel à candidatures pour l’obtention de fréquences n’avait été ouvert sur le territoire de Clermont-Ferrand. C’est dire si l’attente était forte du côté des opérateurs. "L’appel est assez important avec 92 fréquences hertziennes, dont un bon nombre qui arrivait à échéance. Il y aura 25 nouvelles fréquences à attribuer sur douze zones, dont Clermont-Ferrand et Limoges", avance le secrétaire général Pierre-José Chadaigne. "On est dans les starting-blocks comme les radios commerciales qui souhaitent aussi se développer. Il y a également des projets plus locaux ou des radios rurales qui veulent être mieux diffusées." Accès payant



Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? CTA de Clermont-Ferrand : une (très) grosse actualité Rédigé le Mardi 17 Juillet 2018