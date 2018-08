CSA : mise en demeure de radios en DAB+ qui n'émettent pas

Le CSA tape du point sur la table et met en demeure plusieurs stations d'émettre en DAB+. Selon Satelifax, citant des décisions du 18 juillet publiées dans le Journal Officiel du 18 août, il s’agit des services Crooner Radio, édité par SAS Crooner international et autorisé à Nice, France Maghreb 2, édité par la SARL Norsucom, autorisé à Marseille et à Nice, Fréquence Paris Plurielle, édité par l’association Programme associatif radiophonique d’intérêt social et autorisé à Paris, et PIMG Radio, édité par la SARL Paris Imparator Média Groupe et autorisé à Paris.

Ces stations ont été autorisées en juin 2014 et n'ont toujours pas activées leurs émetteurs sur ces zones.