CIM Radio : "une vague atypique" pour Nostalgie Belgique

"Cette vague CIM est marquée par un retrait des musicales adultes et une progression des musicales jeunes. Tenant compte de cette baisse significative pour certains de nos concurrents, Nostalgie obtient une PDM tout à fait remarquable et reste par ailleurs leader sur les résultats de l’année. Plus encore, sur notre cœur de cible que sont les 40-59 ans, nous renforçons notre leadership. Je tiens à rappeler quel plaisir nous avons de pouvoir exercer notre métier avec des équipes aussi professionnelles et passionnées" a souligné Kim Beyns, COO de NGroup (NRJ, Nostalgie et Chérie FM).