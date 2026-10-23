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Vendredi 23 Octobre 2026 - 05:50

CBC/Radio-Canada veut réduire de 50% ses émissions directes de CO2 d'ici 2035


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CBC/Radio-Canada présente son plan environnemental 2026-2031, intitulé "On passe au vert : ensemble pour demain". Le diffuseur public canadien prévoit notamment de mesurer l'empreinte de ses services de streaming et de ses activités publicitaires. Il fixe également des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, avec la carboneutralité en ligne de mire pour 2050.


CBC/Radio-Canada veut réduire de 50% ses émissions directes de CO2 d'ici 2035

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Avec son plan environnemental 2026-2031, CBC/Radio-Canada poursuit les engagements engagés dans le cadre de son précédent programme 2021-2026. Cette nouvelle feuille de route quinquennale repose sur trois domaines : la production, l'empreinte environnementale et l'engagement auprès de l'industrie. Pour ses activités éditoriales et de production, le diffuseur prévoit de revoir ses besoins en transport, de favoriser l'économie circulaire et de travailler avec ses fournisseurs pour limiter son empreinte carbone. Il souhaite également proposer des contenus fondés sur les connaissances scientifiques, expliquer les conséquences du changement climatique sur la vie quotidienne et valoriser les initiatives locales. Le plan prévoit aussi de prendre en compte les effets des activités de production sur la biodiversité, tout en poursuivant les collaborations avec les partenaires du secteur médiatique.


Le streaming et la publicité concernés par les engagements

Le plan fixe deux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, par rapport à 2019 : une diminution de 50% des émissions directes et liées à l'énergie, correspondant aux portées 1 et 2, et de 40% des émissions indirectes de portée 3. Ces engagements s'inscrivent dans une trajectoire de carboneutralité à l'horizon 2050. Pour les activités de radio et d'audio digital, un volet concerne les services numériques. C
BC/Radio-Canada prévoit de mesurer l'empreinte environnementale de ses services de diffusion en continu ainsi que l'impact de ses activités publicitaires. Des évaluations doivent permettre d'identifier des possibilités de réduction de la consommation et d'amélioration de l'efficacité. Le groupe entend également intégrer des critères environnementaux dans ses achats, ses infrastructures et ses choix technologiques, tout en poursuivant une démarche de réduction des déchets.

CBC/Radio-Canada vise une réduction de 50% de ses émissions directes et liées à l'énergie, et de 40% de ses émissions indirectes d'ici 2035, par rapport à 2019. Source : CBC/Radio-Canada, Plan environnemental 2026-2031
CBC/Radio-Canada vise une réduction de 50% de ses émissions directes et liées à l'énergie, et de 40% de ses émissions indirectes d'ici 2035, par rapport à 2019. Source : CBC/Radio-Canada, Plan environnemental 2026-2031

Une démarche qui associe fournisseurs et acteurs des médias

CBC/Radio-Canada prévoit de partager ses connaissances avec les groupes de médias et les associations professionnelles au Canada et à l'international. Le diffuseur souhaite encourager les pratiques de production durable, accompagner ses équipes et intégrer davantage les enjeux environnementaux à ses processus de conception, de planification et d'exploitation. Il annonce également un suivi de son empreinte carbone selon des cadres internationaux reconnus, ainsi qu'un réexamen de ses objectifs de réduction tous les cinq ans.
Le document souligne toutefois plusieurs facteurs susceptibles de compliquer sa mise en œuvre, notamment la qualité des données, la dépendance aux fournisseurs et aux technologies, les politiques publiques, les coûts et la coopération avec les partenaires. Le plan ne précise pas, à ce stade, d'objectif chiffré propre aux services de radio ou de streaming audio.


Le "Plan sur l'environnement 2026-2031" est ICI

Tags : Canada, CBC/Radio-Canada, écologie, empreinte carbone, Radio-Canada, RSE



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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