CBC/Radio-Canada veut réduire de 50% ses émissions directes de CO2 d'ici 2035

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Avec son plan environnemental 2026-2031, CBC/Radio-Canada poursuit les engagements engagés dans le cadre de son précédent programme 2021-2026. Cette nouvelle feuille de route quinquennale repose sur trois domaines : la production, l'empreinte environnementale et l'engagement auprès de l'industrie. Pour ses activités éditoriales et de production, le diffuseur prévoit de revoir ses besoins en transport, de favoriser l'économie circulaire et de travailler avec ses fournisseurs pour limiter son empreinte carbone. Il souhaite également proposer des contenus fondés sur les connaissances scientifiques, expliquer les conséquences du changement climatique sur la vie quotidienne et valoriser les initiatives locales. Le plan prévoit aussi de prendre en compte les effets des activités de production sur la biodiversité, tout en poursuivant les collaborations avec les partenaires du secteur médiatique.
Le streaming et la publicité concernés par les engagements
Le plan fixe deux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, par rapport à 2019 : une diminution de 50% des émissions directes et liées à l'énergie, correspondant aux portées 1 et 2, et de 40% des émissions indirectes de portée 3. Ces engagements s'inscrivent dans une trajectoire de carboneutralité à l'horizon 2050. Pour les activités de radio et d'audio digital, un volet concerne les services numériques. C
BC/Radio-Canada prévoit de mesurer l'empreinte environnementale de ses services de diffusion en continu ainsi que l'impact de ses activités publicitaires. Des évaluations doivent permettre d'identifier des possibilités de réduction de la consommation et d'amélioration de l'efficacité. Le groupe entend également intégrer des critères environnementaux dans ses achats, ses infrastructures et ses choix technologiques, tout en poursuivant une démarche de réduction des déchets.
Une démarche qui associe fournisseurs et acteurs des médias
CBC/Radio-Canada prévoit de partager ses connaissances avec les groupes de médias et les associations professionnelles au Canada et à l'international. Le diffuseur souhaite encourager les pratiques de production durable, accompagner ses équipes et intégrer davantage les enjeux environnementaux à ses processus de conception, de planification et d'exploitation. Il annonce également un suivi de son empreinte carbone selon des cadres internationaux reconnus, ainsi qu'un réexamen de ses objectifs de réduction tous les cinq ans.
Le document souligne toutefois plusieurs facteurs susceptibles de compliquer sa mise en œuvre, notamment la qualité des données, la dépendance aux fournisseurs et aux technologies, les politiques publiques, les coûts et la coopération avec les partenaires. Le plan ne précise pas, à ce stade, d'objectif chiffré propre aux services de radio ou de streaming audio.