CBC/Radio-Canada veut réduire de 50% ses émissions directes de CO2 d'ici 2035

Le plan fixe deux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, par rapport à 2019 : une diminution de 50% des émissions directes et liées à l'énergie, correspondant aux portées 1 et 2, et de 40% des émissions indirectes de portée 3. Ces engagements s'inscrivent dans une trajectoire de carboneutralité à l'horizon 2050. Pour les activités de radio et d'audio digital, un volet concerne les services numériques. C

BC/Radio-Canada prévoit de mesurer l'empreinte environnementale de ses services de diffusion en continu ainsi que l'impact de ses activités publicitaires. Des évaluations doivent permettre d'identifier des possibilités de réduction de la consommation et d'amélioration de l'efficacité. Le groupe entend également intégrer des critères environnementaux dans ses achats, ses infrastructures et ses choix technologiques, tout en poursuivant une démarche de réduction des déchets.

