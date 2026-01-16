CBC/Radio-Canada mobilise l’audience au profit des communautés

Initiée en 2022, la campagne "Make the Season Kind" a permis de récolter plus de 73 millions de dollars à ce jour. CBC/Radio-Canada affirme, à travers ce bilan, la capacité des médias audio à mobiliser leurs audiences pour soutenir des causes sociales à fort ancrage local. Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, souligne : "Le temps des fêtes est un moment tout indiqué pour se rassembler et CBC/Radio-Canada est heureuse de soutenir la générosité des Canadiens avec ses campagnes de collecte de fonds. Desservir les communautés est au cœur de tout ce que nous faisons".