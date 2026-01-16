CBC/Radio-Canada mobilise l’audience au profit des communautés

Vous aimerez aussi
Du côté francophone, Radio-Canada a contribué à récolter près d’un million de dollars à travers diverses initiatives organisées à l’échelle du pays. Elle a également renouvelé son engagement comme partenaire majeur de La guignolée des médias, opération conjointe réunissant une centaine de médias québécois. Pour sa 25ᵉ édition, cette initiative a permis de collecter 5.6 millions de dollars, établissant un record depuis sa création. L’opération vise à soutenir les populations vulnérables durant la période des Fêtes, en leur permettant de célébrer dans des conditions dignes.
La campagne Make the Season Kind, menée par CBC, a permis de collecter 8,3 millions de dollars pour les banques alimentaires canadiennes.
Ce montant inclut des collectes locales organisées dans plusieurs provinces et une série d’actions terrain comme les cuisines de rue éphémères, présentes sur les marchés de Noël de Langley, Edmonton, Winnipeg, Kitchener et Halifax. Les menus élaborés par des chefs locaux reconnus mettaient en valeur des ingrédients demandés par les banques alimentaires, afin de sensibiliser le public à l’insécurité alimentaire.
Plus de 73 millions de dollars levés depuis 2022
Initiée en 2022, la campagne "Make the Season Kind" a permis de récolter plus de 73 millions de dollars à ce jour. CBC/Radio-Canada affirme, à travers ce bilan, la capacité des médias audio à mobiliser leurs audiences pour soutenir des causes sociales à fort ancrage local. Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, souligne : "Le temps des fêtes est un moment tout indiqué pour se rassembler et CBC/Radio-Canada est heureuse de soutenir la générosité des Canadiens avec ses campagnes de collecte de fonds. Desservir les communautés est au cœur de tout ce que nous faisons".