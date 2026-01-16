La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 16 Janvier 2026 - 16:45

CBC/Radio-Canada mobilise l’audience au profit des communautés


Notez


CBC/Radio-Canada a mobilisé ses antennes et ses plateformes audio pour soutenir des actions communautaires durant les fêtes. Près d’un million de dollars ont été amassés via les initiatives de Radio-Canada. À l’échelle nationale, les campagnes "Make the Season Kind" et "La guignolée des médias" ont permis de collecter plus de 13 millions de dollars, témoignant du rôle structurant de la radio publique.



Vous aimerez aussi
Du côté francophone, Radio-Canada a contribué à récolter près d’un million de dollars à travers diverses initiatives organisées à l’échelle du pays. Elle a également renouvelé son engagement comme partenaire majeur de La guignolée des médias, opération conjointe réunissant une centaine de médias québécois. Pour sa 25ᵉ édition, cette initiative a permis de collecter 5.6 millions de dollars, établissant un record depuis sa création. L’opération vise à soutenir les populations vulnérables durant la période des Fêtes, en leur permettant de célébrer dans des conditions dignes.
La campagne Make the Season Kind, menée par CBC, a permis de collecter 8,3 millions de dollars pour les banques alimentaires canadiennes. 

Ce montant inclut des collectes locales organisées dans plusieurs provinces et une série d’actions terrain comme les cuisines de rue éphémères, présentes sur les marchés de Noël de Langley, Edmonton, Winnipeg, Kitchener et Halifax. Les menus élaborés par des chefs locaux reconnus mettaient en valeur des ingrédients demandés par les banques alimentaires, afin de sensibiliser le public à l’insécurité alimentaire.

Plus de 73 millions de dollars levés depuis 2022 

Initiée en 2022, la campagne "Make the Season Kind" a permis de récolter plus de 73 millions de dollars à ce jour. CBC/Radio-Canada affirme, à travers ce bilan, la capacité des médias audio à mobiliser leurs audiences pour soutenir des causes sociales à fort ancrage local. Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, souligne : "Le temps des fêtes est un moment tout indiqué pour se rassembler et CBC/Radio-Canada est heureuse de soutenir la générosité des Canadiens avec ses campagnes de collecte de fonds. Desservir les communautés est au cœur de tout ce que nous faisons".

Tags : Canada, CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, Radio-Canada, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 16 Janvier 2026 - 12:45 Bauer Media mobilise ses antennes pour renforcer la résilience citoyenne €

Vendredi 16 Janvier 2026 - 06:50 Pourquoi la radio britannique affiche une dynamique durable €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication