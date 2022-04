CBC/Radio-Canada à l'écoute des communautés autochtones

Huit séances seront organisées en français par Services conseils Acosys avec Radio-Canada et 14 séances seront organisées en anglais par l’Indigenous Leadership Development Institute avec CBC."En tant que diffuseur public, notre mission est d’offrir des services qui répondent aux besoins des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Nous souhaitons, à travers ces séances de discussion, entendre et connaître ces besoins, pour que nous puissions les satisfaire dans nos contenus, dans nos effectifs, dans notre culture interne et dans nos relations avec les communautés" a expliqué Catherine Tait, présidente-directrice générale, CBC/Radio-Canada.Une page dédiée à cette opération est accessible ICI