CBC/Radio‑Canada : un guide pour soutenir les journalistes

Le harcèlement en ligne n’affecte pas seulement les journalistes et les professionnels des médias. Cela affaiblit un des principaux fondements de nos sociétés démocratiques : la liberté de la presse" précise CBC/Radio‑Canada. Ce nouveau guide a été conçu sous forme de "source libre" utilisable par l’industrie. Chaque organisation pourra le modifier en fonction des besoins particuliers de ses salles de rédaction. Ce guide évoluera au fur et à mesure que différentes organisations l’adoptent, l’adaptent et l’améliorent.L’initiative #CestAssez a été lancée par CBC/Radio‑Canada pour soutenir les journalistes, les salles de rédaction et les professionnels et professionnelles des médias contre quiconque cherche à les réduire au silence ou menace leur sécurité. Il s’agit d’une campagne concertée à l’échelle de l’industrie pour contrer cette menace.