C'est presque l'été sur Bel RTL

Nouveauté de la grille : "Cocktail Bel RTL". Des soirées en musique, du lundi au vendredi, avec Julien Sturbois qui a comme objectif de mettre du soleil dans la radio avec une programmation 100 estivale, des titres les plus rythmés aux plus langoureux, des plus anciens aux plus récents.

Enfin, depuis hier lundi, de 11h à 13h, une émission estivale de Bel RTL appelle ses auditeurs sur leur lieu de vacances en Belgique ou à l’étranger. "La Route des vacances" se présente comme un incontournable quiz musical est animé par Sandrine Corman et promet d'accompagner tous les auditeurs de Bel RTL durant l'été.