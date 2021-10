"C'est notre empreinte", le nouveau podcast franceinfo

À l’occasion de la COP26, franceinfo dévoile comment nos baskets, les bouquets de fleurs ou encore nos livres ont un impact sur l’écosystème et la planète Terre. Étienne Monin, spécialiste des sujets climat et environnement de franceinfo, dévoile la face cachée environnementale des produits du quotidien : où et comment sont-ils fabriqués ? Peuvent-ils être recyclés ? Autant de questions qui seront évoquées dans ce podcast orignal.

Un contenu original que les auditeurs peuvent retrouver depuis le 22 octobre en podcast. Au total, 5 épisodes de 20 minutes.