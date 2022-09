Budget : 3.82 milliards d'euros pour l’audiovisuel public

"Ce montant contribue à couvrir les effets de l’inflation sur les dépenses des entreprises de l’audiovisuel public et tient compte des effets fiscaux consécutifs à la réforme des modalités de financement public du secteur, votée par le Parlement en août dernier" explique le ministère. Le Gouvernement veut développer 4 actions : répondre au besoin exprimé par les Français que les médias soient plus proches de leurs préoccupations, de leur vie locale, de leur quotidien en métropole comme en Outre-mer (en intensifiant notamment les liens entre France Bleu et France 3), renforcer l’information de service public pour en faire une référence incontestable par sa qualité, sanctuariser le rôle central du secteur dans la culture et la création et développer l’offre éducative et les contenus destinés à la jeunesse.