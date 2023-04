Bruno Dubois nommé directeur adjoint des radios musicales en charge d’Europe 2

Bruno Dubois a exercé dans de nombreuses radios, de l’animation au marketing et communication, à la direction de stations. Animateur sur Nostalgie, Fun Radio, RTL2, Europe 2, RFM. Directeur des programmes de RFM (2004-2010), directeur des réseaux de Virgin Radio et RFM (2010-2014), président de la start-up AkerBis, spécialisée dans les smart-radios (2014-2016) puis directeur de l’antenne et du digital de Sud Radio (2016-2022) où il a dirigé la relance de la marque.

Sa nomination est d'ores et déjà effective.