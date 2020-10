Brandy signe le nouvel habillage de JOE

L’habillage sonore de Joe créé par Brandy veut exprime l’optimisme et rassembler. Il s’inscrit aussi et notamment dans la proposition musicale très large de la station. Une proposition qui varie entre des styles musicaux très éclectiques. Cela va du Rock des Stones au Disco des Bee Gees, en passant par la New Wave de The Cure, la Pop Latino de Shakira, la Variété de Céline Dion ou l’Électro Dance de Daft Punk… Sans oublier bien sûr une sélection des derniers tubes. "La touche actuelle était très importante dans la production" explique Tom Van der Biest, directeur créatif de Brandy. "JOE joue beaucoup de classiques, mais choisit de sonner délibérément comme une station très proche des tendances du moment. En plus, les jingles donnent à la station un son unique instantanément reconnaissable. Bref, rien que le meilleur du branding sonore en radio".