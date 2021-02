Black Bow Productions recense les podcasts de marque

Créé en 2019 par Céline Spillemaecker et Chloé Ancelin, Madame Black Bow Productions est un bureau de création et de production de podcasts de marque. Leur positionnement : créer des expériences narratives sonores originales autour de l’identité des marques. Le bureau aide ses clients à se différencier et à (re)créer du lien avec leur cible grâce à la puissance de l’audio. De la chronique, au témoignage narratif en passant par la micro-fiction ou le reportage, le bureau de création et de production de podcasts propose des expériences toujours plus innovantes et plus inspirantes pour les collaborateurs, les candidats encore les consommateurs de leurs clients.Les podcasts de marque sont recensés ICI