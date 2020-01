Binge Audio refond son offre de podcasts narratifs

Le podcast bi-mensuel "Connaissez-vous l’histoire de...?" s’attache à raconter ces existences faites de drames, d’espoirs, de doutes et de fiertés, qui sont celles des parcours individuels de gens finalement pas si ordinaires. À travers des récits intimes et des histoires de vie, Binge Audio propose de raconter l’Histoire autrement, en retraçant des parcours privés et individuels. Car en parlant des autres, on parle aussi un peu de nous. Les histoires personnelles deviennent alors des histoires communes, autant intimes que collectives.

Toutes les deux semaines à partir du 15 janvier, un nouvel épisode de 15 minutes s'attachera à raconter un événement, à travers un personnage principal, dont on retrace le parcours afin d'aborder à la fois une question historique et humaine. Le premier épisode "Connaissez vous l'histoire de Pierre Montillo", nous ramène le soir d'un bal tragique de 1970 qui aura ému la France entière.