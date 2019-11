"Billie Eilish is Calling" : la nouvelle pastille vidéo signée Virgin Radio

Après avoir été la première radio de France à proposer à ses auditeurs et internautes son effet Instagram EyesLogo, Virgin Radio continue sur sa lancée. C’est dans cette nouvelle stratégie digitale et contenu de marque que Virgin Radio ancre le lien qu’elle entretient avec ses auditeurs et ce, au-delà des événements. Avec ce nouveau format, la radio renforce une fois de plus la proximité entre les artistes et leurs fans pour être en phase avec son époque. Une collaboration qui fait sens, Demotivateur étant le premier média digital de divertissement français à destination des millenials. Le groupe comptabilise plus de 300 millions de vues de vidéos par mois sur l’ensemble de ses verticales et 9 millions de personnes abonnées et engagées. Demotivateur développe des contenus engageants et inspirants autour d’univers qui passionnent les millenials dont l’infotainment.