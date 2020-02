Belgique : nouveau logo et nouveau site pour le CSA

L’ancien site du CSA répertoriait des milliers de documents relatifs à la régulation du secteur, mais aussi des informations sur les acteurs média. La recherche de ces derniers pouvait s’avérer compliquée. Avec la nouvelle mouture du site, les informations sont désormais accessibles en quelques clics. Un "Guide médias" centralise les contenus pour chacun des éditeurs. Le guide regroupe plus d’un millier de services, sociétés et groupes médias. Le concept est simple, un onglet permet de trouver rapidement le média recherché qui dispose d’une fiche dynamique répertoriant l’ensemble des informations/documents utiles qui le concernent.Le nouveau site a été testé par des personnes en situation de déficience sensorielle. La plupart des sections sont accessibles et la totalité du site le sera d’ici quelques mois. Il sera notamment possible de déposer une plainte vidéo interprétée en langue des signes.Le CSA a également rafraichi son image. Un nouveau logo, mais aussi une nouvelle charte graphique est en place pour mieux rendre compte des 4 grands axes que représente le régulateur : le service aux publics, la régulation des médias, la recherche et les informations sur le secteur.