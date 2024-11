Belgique : le "Nostalgie Magic Tour" revient illuminer les fêtes

Le studio de Nostalgie va donc, à nouveau, parcourir Bruxelles et la Wallonie du 2 au 6 décembre 2024. Pour cette nouvelle édition, l'objectif n'a pas changé : récolter un maximum de jeux et de jouets, mais aussi de piles et de batteries usagées au profit de l'association Arc-en-ciel. Ces jouets seront ensuite directement offerts aux enfants dans le besoin via des associations.

En plus des jouets, le Nostalgie Magic Tour collecte également piles et batteries usagées, avec le soutien de Bebat. Ces piles sont recyclées, et chaque kilogramme collecté génère des fonds pour Arc-en-ciel.