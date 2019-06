Belgique : le CSA a présenté son rapport d'activités 2018

En 2018, les citoyens et la société civile, se sont à nouveau mobilisés pour faire valoir leurs droits et faire part de leurs attentes vis-à-vis des médias audiovisuels : 360 plaintes ont été déposées auprès du CSA. Par les plaintes, les publics s’expriment sur des sujets qui

les préoccupent : "le sexisme dans les publicités ou les programmes, la couverture médiatique des élections, la protection"des mineurs, les discriminations, les discours de haine ou encore l’information" indique le CSA. Le nombre de dossiers est en augmentation : 236 dossiers ont été ouverts sur la base de plaintes en 2018, pour 210 en 2017 et 144 en 2016. Cette apparente contradiction s’explique par le fait qu’un dossier peut rassembler plusieurs plaintes portant sur un même sujet.