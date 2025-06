Belgique : "La Nosta Family" se mobilise pour les animaux

Sensible à cette cause, Isa et Oli de la Nosta Family ont souhaité aller à la rencontre de l’équipe. Lors de leur visite, ils ont échangé avec la responsable du refuge, découvert les installations et rencontré les animaux. Cette immersion les a profondément touchés. Déterminés à agir, ils ont décidé de soutenir le refuge à leur manière en lançant une grande opération de solidarité : une collecte de dons matériels, organisée le jeudi 26 juin 2025, de 15h à 18h, à Maisières (Rue du Bois des Dames 20, 7020 Mons). Ce refuge, qui accueille actuellement une cinquantaine de chiens ainsi que de nombreux chats, recueille des animaux abandonnés, errants ou retirés de situations difficiles.