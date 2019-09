Belgique : 100 min de pub à gagner sur NRJ, Nostalgie et Chérie FM

Avec près de 200 candidatures reçues cet été, quinze associations d’horizons différents, connues ou moins connues, avec différents objectifs, bénéficieront d’une vague publicitaire sur Nostalgie, NRJ & Chérie FM avant la rentrée 2020 : l'association Belge des Paralysés, Kickcancer, l'association ELA Belgique, Vivre comme Avant, la Fondation des brûlés, la Ligue Cardiologique Belge, la Fondation pour les Générations Futures, WeForest, Recup'âge, En âme et conscience, Parents & Co'M, Etincelle, Rolling Douche, L'animal mon ami et Abracadabus.



Chaque cause défendue aura ainsi 100 minutes pour convaincre les auditeurs de faire un geste solidaire.